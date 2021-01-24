Beklenen haber geldi: Saldırıya uğrayan gemi Gabon'a demir attı!
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu^nun yaptığı açıklamada, dün akşam Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisinin saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediği ifade edildi.
Son dakika haberi... Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu^nun yaptığı açıklamada, dün akşam Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisinin saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediği ifade edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi." ifadelerini kullandı.
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