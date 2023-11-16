Belediye otobüsü tıklım tıklım dolunca şoför kontak kapattı!

Bursa’da bir belediye otobüsünde yaşanan yoğunluk, yolcuları isyan ettirdi. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüste hareket edecek yer kalmazken şoför çareyi hareket etmemekte buldu.

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Belediye otobüsü tıklım tıklım dolunca şoför kontak kapattı!

Bursa’da bir belediye otobüsü kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bir kadın yolcu bu duruma tepki gösterdi. Şoför ise kendisine söz söylendiği gerekçesiyle hareket etmeyince yolcular duraktan binmeye çalışanların inmesini istedi.

Kimse inmeyince yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Bazı yolcular ise şoförü eleştiren kadın yolcuya " o zaman sen in" diye tepki gösterdi.

Belediye otobüsü tıklım tıklım dolunca şoför kontak kapattı!

Bursa’da bir belediye otobüsünde yaşanan yoğunluk, yolcuları isyan ettirdi. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüste hareket edecek yer kalmazken şoför çareyi hareket etmemekte buldu. Otobüs hareket etmeyince bazı yolcular duraktan yeni binenlerin inmesini istedi. Hiçbir yolcu inmek istemeyince yolcular arasında sözlü tartışma meydana geldi. Yolcuların tartışması cep telefonu kameralarına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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