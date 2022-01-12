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Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak?

Aslı Kızmaz'ın kitabından uyarlanan Benden Ne Olur? filminin konusu, oyuncuları ve ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak? sorularının yanıtına yer verdik...

Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak?

Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı "Benden Ne Olur?" filminin konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılmaya başlandı. Galası gerçekleşen filmin ne zaman çıkacağı da merak konusu oldu. Bunun üzerine haberimizde 'Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak?' sorularının yanıtına yer verdik...

Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak?

BENDEN NE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını anlatıldığı "Benden Ne Olur" sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harekete geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.

Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Benden Ne Olur? filmi oyuncuları arasında Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan ve Nur Fettahoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

BENDEN NE OLUR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapımını, Med Yapım CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı "Benden Ne Olur?", 14 Ocak'ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.

Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak?

Emine Özfalcı
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