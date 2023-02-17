Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo 23 Ocak 2005 tarihinde Viseu şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Manuel Alves Carvalho Ferreira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bernardo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tondela futbol takımında oynamaktadır. CD Tondela takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bernardo'nin CD Tondela ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bernardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tondela Sub-15

1 Temmuz 2020 yılında Tondela Sub-17

1 Temmuz 2022 yılında Tondela U19

1 Ocak 2023 yılında Tondela

Bernardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo şuan CD Tondela takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lusitano FCV (2013-18), CD Tondela (2018-);

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.