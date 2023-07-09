Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk olarak Bayburt ve Gümüşhane illerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Seçim sonuçlarında en yüksek oyu alan bölgelere yönelik teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Bayburt ve Gümüşhane illerini ilk olarak tercih etti. Ayrıca, toplu açılış törenine de katıldı.

Bayburt ve Gümüşhane ziyaretleri yoğun bir program çerçevesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kendisine eşlik etmemesi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinde yalnız bırakmayan Yıldırım'ın neden teşekkür ziyaretlerinde olmadığı merak edildi.

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane gezilerine ise sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı ortaya çıktı.

ANJİYO OLDU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Medipol Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği sırada anjiyo olması gerektiği belirlendi. Teşhisin hemen ardından Yıldırım'ın anjiyo olduğu ortaya çıktı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI!

Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğunu öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." dedi.

Yaptığı paylaşım ile Binali Yıldırım'a sağlıklı günler dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." dedi.

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