Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür ziyaretlerine katılmayan Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğu ortaya çıktı. Binali Yıldırım'ın sağlık durumunda ise herhangi bir sorun bulunmadı.

YAYINLAMA
Google News
Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk olarak Bayburt ve Gümüşhane illerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Seçim sonuçlarında en yüksek oyu alan bölgelere yönelik teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Bayburt ve Gümüşhane illerini ilk olarak tercih etti. Ayrıca, toplu açılış törenine de katıldı.

Bayburt ve Gümüşhane ziyaretleri yoğun bir program çerçevesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kendisine eşlik etmemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinde yalnız bırakmayan Yıldırım'ın neden teşekkür ziyaretlerinde olmadığı merak edildi.

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane gezilerine ise sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı ortaya çıktı.

ANJİYO OLDU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Medipol Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği sırada anjiyo olması gerektiği belirlendi. Teşhisin hemen ardından Yıldırım'ın anjiyo olduğu ortaya çıktı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI!

Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğunu öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." dedi.

Yaptığı paylaşım ile Binali Yıldırım'a sağlıklı günler dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." dedi.

Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!

Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!

Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!

Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!

Tanju Özcan'dan bir iddia daha! Kılıçdaroğlu 15 il başkanını görevden alacak!Tanju Özcan'dan bir iddia daha! Kılıçdaroğlu 15 il başkanını görevden alacak!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"
Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"
Son Haberler
Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!
Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!
Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Yunan Bakanlardan peş peşe Türkiye açıklaması! Şaşırtan itiraf!
Yunan Bakanlardan peş peşe Türkiye açıklaması! Şaşırtan itiraf!
Çok Okunanlar
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Bakan Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi açıklaması! Emekli ve memura kritik mesaj!
Bakan Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi açıklaması! Emekli ve memura kritik mesaj!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!