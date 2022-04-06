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Birce Akalay ve Sadettin Saran Kaz Dağları’nda aşk tazelediler! Aynı otelde yakalandılar!

Birce Akalay ve Sadettin Saray’ın Kaz Dağları’nda aynı otelde olduğunu kanıtlayan fotoğrafları ortaya çıktı.

Birce Akalay ve Sadettin Saran Kaz Dağları’nda aşk tazelediler! Aynı otelde yakalandılar!

Güzel oyuncu Birce Akalay ve Sadettin Saran’ın ilişki yaşadıkları iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Birce Akalay ve Sadettin Saran gelen iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber.”

Birce Akalay ve Sadettin Saran Kaz Dağları’nda aşk tazelediler! Aynı otelde yakalandılar!

AYNI OTELDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Birlikteliklerini kabul etmeyen Birce Akalay ve Sadettin Saran Kaz Dağları’nda aynı fotoğraf karelerini paylaştı. Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hafta sonu tatili için Kaz Dağları’na giden Birce Akalay, yakın arkadaşı Dilara Karabay’la fotoğrafını paylaşarak, "Love" notunu düştü.

Birce Akalay ve Sadettin Saran Kaz Dağları’nda aşk tazelediler! Aynı otelde yakalandılar!

ORTAK ARKADAŞLARI VAR

Sadettin Saran da aynı saatlerde bu otelden Dilara Karabay’la bir fotoğrafını paylaştı. İki ünlü ismin aynı hafta sonu, aynı otelde konaklaması dikkat çekti. Saran’ın buraya çok yakın bir yerde çiftlik evi var. Belki sadece yemeğe geldi. Ama belli ki Dilara Karabay, her ikisinin de ortak arkadaşı. Çift hakkındaki iddiaları yalanlasalar da aynı hafta sonu aynı otelde olmaları dikkat çekti.

Birce Akalay ve Sadettin Saran Kaz Dağları’nda aşk tazelediler! Aynı otelde yakalandılar!

Birce Akalay ve Sadettin Saran Kaz Dağları’nda aşk tazelediler! Aynı otelde yakalandılar!

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