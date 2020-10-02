Bodrum'da iki erkeğin ortalık yerdeki ilişkisi görenlere pes dedirtti!

Bodrum gündüz vakti çırılçıplak denize giren bir erkek grubundan iki kişi açık alanda ilişkiye girdi. Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin şikayetleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.