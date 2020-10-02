Bodrum'da iki erkeğin ortalık yerdeki ilişkisi görenlere pes dedirtti!
Bodrum gündüz vakti çırılçıplak denize giren bir erkek grubundan iki kişi açık alanda ilişkiye girdi. Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin şikayetleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bodrum'un Haremtan Koyu'nda erkeklerden oluşan bir grubun çırılçıplak denize girmesi ve iki erkeğin cinsel ilişkiye girmesi görenleri hayrete düşürdü. Çevredeki tatilcilerin ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskın sonucu 2 kişiyi gözaltına aldı.
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