  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bodrum'da iki erkeğin ortalık yerdeki ilişkisi görenlere pes dedirtti!

Bodrum'da iki erkeğin ortalık yerdeki ilişkisi görenlere pes dedirtti!

Bodrum gündüz vakti çırılçıplak denize giren bir erkek grubundan iki kişi açık alanda ilişkiye girdi. Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin şikayetleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'un Haremtan Koyu'nda erkeklerden oluşan bir grubun çırılçıplak denize girmesi ve iki erkeğin cinsel ilişkiye girmesi görenleri hayrete düşürdü. Çevredeki tatilcilerin ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskın sonucu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!

Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!

Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!

Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''

 

02 Ekim 2020 Cuma 14:40
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!
Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!
Sarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti
Sarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti
Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!
Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!
Tarım işçilerini taşıyan minibüse ceza üstüne ceza yağdı!
Tarım işçilerini taşıyan minibüse ceza üstüne ceza yağdı!
Antalya'da maskesiz ve mesafesiz asker eğlencesi!
Antalya'da maskesiz ve mesafesiz asker eğlencesi!
İki saat sıra beklediği Tapu Müdürlüğü’nde camı çerçeveyi aşağı indirdi!
İki saat sıra beklediği Tapu Müdürlüğü’nde camı çerçeveyi aşağı indirdi!
Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!
Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!
Ortaokuldan dehşet görüntüleri! 12 yaşındaki kız 3. katın penceresinden atladı
Ortaokuldan dehşet görüntüleri! 12 yaşındaki kız 3. katın penceresinden atladı
Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!
Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!