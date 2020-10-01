Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''

Çorum'da sokak ve caddelerde Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan maske, mesafe ve hijyen denetiminde maske takmadığı için ceza alan bir kişi ''İyi maaşınız çıktı, devlet geçim kapısını bulmuş'' diyerek polise tepki gösterdi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.