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  3. Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''

Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''

Çorum'da sokak ve caddelerde Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan maske, mesafe ve hijyen denetiminde maske takmadığı için ceza alan bir kişi ''İyi maaşınız çıktı, devlet geçim kapısını bulmuş'' diyerek polise tepki gösterdi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sokak ve caddelerde yapılan denetimlerde  Alp Ü. isimli bir vatandaşa maske takmadığı gerekçesiyle 392 lira para cezası uyguladı. Cezayı yiyen kişi ise polise ''İyi maaşınız çıktı, devlet geçim kapısını bulmuş'' diyerek tepkisini dile getirdi. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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01 Ekim 2020 Perşembe 14:06
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