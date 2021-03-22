Bolu Göynük Nüfusu 2020 - 2021 |  Göynük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Göynük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Göynük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Göynük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Göynük ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde 314 bin 802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,364 (km²) si Göynük ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Göynük nüfusu 14 bin 917 kişidir.

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Göynük İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,917 kişidir.

Göynük Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,639 kişidir.

Bolu Göynük Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,9 olarak gerçekleşmiştir.

Göynük İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,637436 Enlem : 29,637436

Göynük İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Göynük ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Göynük ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Göynük ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020