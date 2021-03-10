Bolu Nüfusu 2020 - 2021 | Bolu Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bolu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu nüfusu geçen yıla göre bin 324 kişi azalarak 314 bin 802 kişi oldu ( 2019 yılında Bolu nüfusu 316 bin 126 kişiydi ) . İstanbul ilinde 156 bin 340 erkek, 158 bin 462 kadın yaşamaktadır.

Bolu Alan kodu nedir?

Bolu ilinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Bolu yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bolu ilinin yüz ölçümü 8313 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 37 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bolu Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir

Bolu 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bolu 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 314802

Bolu 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 156340

Bolu 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 158462

Bolu 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 59

Bolu 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,95 Kişidir.

Bolu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,98 olduğu görülmektedir.

Bolu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,53 olduğu görülmektedir.

Bolu 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 506 kişi boşanmıştır.

Bolu 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 10651

Bolu 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 227724

Bolu 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 113527

Bolu 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 114197

Bolu 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 87078

Bolu 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 42813

Bolu 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 44265

Bolu 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 38 kişidir.

Bolu 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 156777 Kadın : 159349 Toplam : 316126 Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.

Bolu 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 113072 Kadın : 113557 Toplam : 226629

Bolu 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 43705 Kadın : 45792 Toplam : 89497

Bolu 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 154711 Kadın : 157099 Toplam : 311810 Nüfus yoğunluğu : 37 kişidir.

Bolu 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 110038 Kadın : 110236 Toplam : 311810

Bolu 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 44673 Kadın : 46863 Toplam : 91536

Bolu 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 150383 Kadın : 152801 Toplam : 303184 Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.

Bolu 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 107838 Kadın : 110163 Toplam : 218001

Bolu 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42545 Kadın : 42638 Toplam : 91536

Bolu 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 148481 Kadın : 151415 Toplam : 299896 Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.

Bolu 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 105477 Kadın : 108067 Toplam : 213544

Bolu 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 43004 Kadın : 43348 Toplam : 86352

Bolu 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 144501 Kadın : 146594 Toplam : 291095 Nüfus yoğunluğu : 35 kişidir.

Bolu 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 101126 Kadın : 102570 Toplam : 203696

Bolu 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 43375 Kadın : 44024 Toplam : 87399