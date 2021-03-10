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Bolu Nüfusu 2020 - 2021 | Bolu Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Bolu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bolu nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bolu ilinin nüfusunun 314 bin 802 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Bolu yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Bolu Nüfusu 2020 - 2021 | Bolu Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bolu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu nüfusu geçen yıla göre bin 324 kişi azalarak 314 bin 802 kişi oldu ( 2019 yılında Bolu nüfusu 316 bin 126 kişiydi ) . İstanbul ilinde 156 bin 340 erkek, 158 bin 462 kadın yaşamaktadır.

Bolu Alan kodu nedir?

Bolu ilinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Bolu yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bolu ilinin yüz ölçümü 8313 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 37 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bolu Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir

Bolu Nüfusu 2020 - 2021 | Bolu Yüzölçümü nedir?

Bolu 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bolu 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 314802

Bolu 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 156340      

Bolu 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 158462      

Bolu 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 59

Bolu 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,95 Kişidir.

Bolu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,98 olduğu görülmektedir.

Bolu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,53 olduğu görülmektedir.

Bolu 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 506 kişi boşanmıştır.

Bolu 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 10651

Bolu 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 227724          

Bolu 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 113527

Bolu 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 114197              

Bolu 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 87078

Bolu 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 42813   

Bolu 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 44265   

Bolu 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 38 kişidir.

Bolu Nüfusu 2020 - 2021 | Bolu Yüzölçümü nedir?

Bolu 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 156777  Kadın : 159349  Toplam : 316126  Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.  

Bolu 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 113072  Kadın : 113557  Toplam : 226629  

Bolu 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 43705  Kadın : 45792  Toplam : 89497  

Bolu 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 154711  Kadın : 157099  Toplam : 311810  Nüfus yoğunluğu : 37 kişidir.  

Bolu 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 110038  Kadın : 110236  Toplam : 311810  

Bolu 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 44673  Kadın : 46863  Toplam : 91536  

Bolu 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 150383  Kadın : 152801  Toplam : 303184  Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.  

Bolu 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 107838  Kadın : 110163  Toplam : 218001  

Bolu 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42545  Kadın : 42638  Toplam : 91536  

Bolu 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 148481  Kadın : 151415  Toplam : 299896  Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.  

Bolu 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 105477  Kadın : 108067  Toplam : 213544  

Bolu 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 43004  Kadın : 43348  Toplam : 86352  

Bolu 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 144501  Kadın : 146594  Toplam : 291095  Nüfus yoğunluğu : 35 kişidir.  

Bolu 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 101126  Kadın : 102570  Toplam : 203696  

Bolu 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 43375  Kadın : 44024  Toplam : 87399  

 

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