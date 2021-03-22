Bolu Mengen Nüfusu 2020 - 2021 |  Mengen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Mengen Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Mengen nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Mengen Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mengen ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde 314 bin 802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 917 (km²) si Mengen ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Mengen nüfusu 13 bin 748 kişidir.

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Mengen İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,748 kişidir.

Mengen Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,299 kişidir.

Bolu Mengen Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,8 olarak gerçekleşmiştir.

Mengen İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,612698 Enlem : 31,612698

Mengen İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Mengen ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Mengen ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mengen ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020