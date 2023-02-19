Bruno Antunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Antunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Antunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Antunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Antunez 31 Ocak 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Antúnez D'Espaux şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Antunez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Bruno Antunez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River B futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Antunez'nin CA Boston River B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Antunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Antunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Antunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Antunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Boston River B

Bruno Antunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Antunez şuan CA Boston River B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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