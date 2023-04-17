Bu kadarına da pes detirten olay! Türk usülü çekici görüntüleri hem güldürdü hem de düşündürdü

yolda kalmış araçların çok çeşit çekiciyle çekilme görüntülerine şahit olduk .Bursa'da bozulan motosikleti başka bir motosiklet ile iterek tamirhaneye götürülürken görüntüleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.

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Bu kadarına da pes detirten olay! Türk usülü çekici görüntüleri hem güldürdü hem de düşündürdü

Bu güne kadar trafikte bozulup çekici ile tamire götürülen çok araç şekli gördük ama sanırım Bursa'da bozulan bir motosikletin tamire götürülürken çekilen görüntülerini ilk kez göreceksiniz.

Bursa'da bozulan motosikleti başka bir motosiklet ile iterek tamirhaneye götüren gençler kameraya yakalandı. Bu görüntüler hem güldürdü hem de düşündürdü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti bozulan sürücü çareyi arkadaşının motosikleti ile itmekte buldu. Bozulan motosikletini arkadaşının motosiklet ile iterek tamirciye götürdü.

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HEM TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR HEMDE KENDİLERİNİ

Bozulan motosikletin trafiğin yoğun olduğu bir yolda başka bir motosikletlinin ayakla iterek tamire götürmesi, hem kendilerini hem de trafikteki diğer araç ve sürücülerini tehlikeye attılar.

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