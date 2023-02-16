Bugra Cagliyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bugra Cagliyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bugra Cagliyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bugra Cagliyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bugra Cagliyan 13 Nisan 2004 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Buğra Çağlıyan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bugra Cagliyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sezer Sezgin yapmaktadır. Bugra Cagliyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eyüpspor futbol takımında oynamaktadır. Eyüpspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bugra Cagliyan'nin Eyüpspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Bugra Cagliyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bugra Cagliyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bugra Cagliyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bugra Cagliyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Eskişehirspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Eyüpspor

Bugra Cagliyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bugra Cagliyan şuan Eyüpspor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bugra Cagliyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eskisehirspor (2013-2020)

Türkiye U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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