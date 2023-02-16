Halil Akbunar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Akbunar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Akbunar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Akbunar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Akbunar 9 Kasım 1993 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Akbunar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LifeFootball Sportmanagement yapmaktadır. Halil Akbunar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eyüpspor futbol takımında oynamaktadır. Eyüpspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Halil Akbunar'nin Eyüpspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Halil Akbunar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AkbunarHalil

Halil Akbunar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Akbunar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Halil Akbunar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Akbunar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2010 yılında Antalyaspor Alt

5 Ekim 2011 yılında Göztepe U21

6 Ocak 2012 yılında Göztepe

26 Ağu 2015 yılında Elazığspor

30 Haziran 2016 yılında Göztepe

8 Temmuz 2022 yılında KVC Westerlo

12 Ocak 2023 yılında Eyüpspor

Halil Akbunar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Akbunar şuan Eyüpspor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Halil Akbunar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Balcova Idman Yurdu (2006-2010), Antalyaspor (2010-2011)

Türkiye takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.