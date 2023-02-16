Enes Ersoy Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Ersoy Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Ersoy Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes Ersoy Ozturk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enes Ersoy Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Ersoy Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Ersoy Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Ersoy Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Ersoy Ozturk 5 Mart 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Ersoy Ozturk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Ersoy Ozturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Ersoy Ozturk'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Ersoy Ozturkboyu ve yaşı kaç

Enes Ersoy Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Ersoy Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes Ersoy Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Ersoy Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2021 yılında Eyüpspor

8 Eylül 2022 yılında B. Yeni Çarşı

30 Haziran 2023 yılında Eyüpspor

Enes Ersoy Ozturk kimdir

Enes Ersoy Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Ersoy Ozturk şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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Enes Ersoy Ozturk nereli

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