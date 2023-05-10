Büklüm isminin anlamı nedir, Büklüm ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Büklüm isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Büklüm ismi ne demek, Büklüm ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Büklüm isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Büklüm İsminin anlamı nedir? TDK Büklüm anlamı:

Büklüm ismi Türk Dil Kurumunda Kıvrım, Dönemeç anlamında tanımlanmaktadır.

Büklüm İsmi Kuranda geçiyor mu?

Büklüm ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Büklüm isminin kökeni:

Büklüm ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 3 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Büklüm isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Büklüm isminin rengi:

Yeşil

Büklüm ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Büklüm isminin Harf Analizi Nedir ?

Büklüm ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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B : Sezgisel, sakin

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

K : Kariyerli

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Büklüm isminin Numerolojisi Kaçtır?

Büklüm ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

Ü : 26

K : 14

L : 15

Ü : 26

M : 16

= 99 – Büklüm İsminin Numeroloji Toplamı 99’dir.

Büklüm isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Büklüm ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Büklüm isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 Ü: 3 K: 2 L: 3 Ü: 3 M: 4 = 17

1 + 7 = 8 Kader sayısıdır

Büklüm isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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