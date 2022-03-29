Çağla Şikel yaşına aldırış etmeden kas gösterisi yaptı! Ünlü manken erkeklere taş çıkarttı

Ünlü manken Çağla Şikel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak gövde gösterisi yaptı. 43 yaşında olan ünlü sunucu Çağla Şikel adeta yıllara meydan okudu. Ünlü manken güzelliği ve başarılı dolu hayatıyla takipçilerini etkilemeye devam ediyor.

TESCİLLİ MANKEN ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan tescilli manken Çağla Şikel, resmi Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını paylaştı. Spor yaparken çekindiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü mankenin karın kasları adeta erkeklere taş çıkartır nitelikteydi. Hem başarılı sunuculuğu hem de mankenliği ile adından söz ettiren Çağla Şikel, kariyerinde yükselmeye devam ediyor.

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