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Çağla Şikel yaşına aldırış etmeden kas gösterisi yaptı! Ünlü manken erkeklere taş çıkarttı

Çağla Şikel, sosyal medya hesabından spor yaparken çektiği fotoğrafını paylaştı. Ünlü mankenin belirgin kasları dikkat çekti.

Çağla Şikel yaşına aldırış etmeden kas gösterisi yaptı! Ünlü manken erkeklere taş çıkarttı

Ünlü manken Çağla Şikel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak gövde gösterisi yaptı. 43 yaşında olan ünlü sunucu Çağla Şikel adeta yıllara meydan okudu. Ünlü manken güzelliği ve başarılı dolu hayatıyla takipçilerini etkilemeye devam ediyor.

Çağla Şikel yaşına aldırış etmeden kas gösterisi yaptı! Ünlü manken erkeklere taş çıkarttı

TESCİLLİ MANKEN ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTTI           

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan tescilli manken Çağla Şikel, resmi Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını paylaştı. Spor yaparken çekindiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü mankenin karın kasları adeta erkeklere taş çıkartır nitelikteydi. Hem başarılı sunuculuğu hem de mankenliği ile adından söz ettiren Çağla Şikel, kariyerinde yükselmeye devam ediyor.

Çağla Şikel yaşına aldırış etmeden kas gösterisi yaptı! Ünlü manken erkeklere taş çıkarttı

Çağla Şikel yaşına aldırış etmeden kas gösterisi yaptı! Ünlü manken erkeklere taş çıkarttı

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