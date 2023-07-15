Çanakkale Gökçeada’da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip havadan karadan müdahale ediyor

Yaz aylarında çok sık meydana gelen orman yangınları ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Çanakkale Gökçeada’da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip havadan karadan müdahale ediyor

ökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Gökçeada’da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip havadan karadan müdahale ediyor

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı, Başkanlık ofisinden açıklama!İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı, Başkanlık ofisinden açıklama!

Mazhar Alanson'un eşinden eleştirilere sert cevap! Haddinizi aşmayın!Mazhar Alanson'un eşinden eleştirilere sert cevap! Haddinizi aşmayın!

Fenerbahçe'nin transferini İsmail Kartal açıkladı! Resmen Fenerbahçe'de!Fenerbahçe'nin transferini İsmail Kartal açıkladı! Resmen Fenerbahçe'de!

İstanbul'un en sıcak 5 ilçesi belli oldu, İşte o ilçelerİstanbul'un en sıcak 5 ilçesi belli oldu, İşte o ilçeler

15 Temmuz'u unutmadılar tek yürek tek ses oldular, İşte ünlülerinden 15 Temmuz paylaşımları15 Temmuz'u unutmadılar tek yürek tek ses oldular, İşte ünlülerinden 15 Temmuz paylaşımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun!"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun!"

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı bağlı sendikalardan 15 Temmuz için ortak basın açıklaması: 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağızMemur-Sen İstanbul İl Başkanlığı bağlı sendikalardan 15 Temmuz için ortak basın açıklaması: 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız

Devlet Bahçeli: Bunların yediğini içtiğini burunlarından fitil fitil getirmek hepimizin namus borcudurDevlet Bahçeli: Bunların yediğini içtiğini burunlarından fitil fitil getirmek hepimizin namus borcudur

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi
Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi
Yol verme kavgasında bıçak çekildi! Zanlı ölenin kendi kendini bıçakladığını iddia etti
Yol verme kavgasında bıçak çekildi! Zanlı ölenin kendi kendini bıçakladığını iddia etti
Bariyerlere saplanan otomobilde can verdi!
Bariyerlere saplanan otomobilde can verdi!
45 yolcuyu ayağa kaldırdı! Mersin-İstanbul otobüsünde tahta kurusu paniği
45 yolcuyu ayağa kaldırdı! Mersin-İstanbul otobüsünde tahta kurusu paniği
Son Haberler
En İyi Vajinal Mantar İlacı Nedir? Vajinal Mantar Nasıl Geçer, Doğal Yöntemler Neler?
En İyi Vajinal Mantar İlacı Nedir? Vajinal Mantar Nasıl Geçer, Doğal Yöntemler Neler?
Çanakkale Gökçeada’da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip havadan karadan müdahale ediyor
Çanakkale Gökçeada’da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip havadan karadan müdahale ediyor
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı, Başkanlık ofisinden açıklama!
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı, Başkanlık ofisinden açıklama!
Mazhar Alanson'un eşinden eleştirilere sert cevap! Haddinizi aşmayın!
Mazhar Alanson'un eşinden eleştirilere sert cevap! Haddinizi aşmayın!
Kapıkule’de operasyon! CNC makinesi içerisine 133 kilogram esrar gizlediler
Kapıkule’de operasyon! CNC makinesi içerisine 133 kilogram esrar gizlediler
Kağıthane’de kuyumcuya lüks ciple geldiler, 2 milyon liralık vurgun yaptılar!
Kağıthane’de kuyumcuya lüks ciple geldiler, 2 milyon liralık vurgun yaptılar!
Çok Okunanlar
İşte 15 Temmuz 2023 gazete manşetleri: Türkiye geçilmez
İşte 15 Temmuz 2023 gazete manşetleri: Türkiye geçilmez
İstanbul'da sokak ortasında uzun namlulu tüfeklerle çatışma çıktı! Dehşet anları kameralara yansıdı!
İstanbul'da sokak ortasında uzun namlulu tüfeklerle çatışma çıktı! Dehşet anları kameralara yansıdı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı! "FETÖ'cü hainlerle mücadelemiz bitmedi!"
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı! "FETÖ'cü hainlerle mücadelemiz bitmedi!"
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı Galata Kulesi’ne yansıtıldı!
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı Galata Kulesi’ne yansıtıldı!
Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!
Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor