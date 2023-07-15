Çanakkale Gökçeada’da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip havadan karadan müdahale ediyor

ökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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