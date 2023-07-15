Mazhar Alanson'un eşinden eleştirilere sert cevap! Haddinizi aşmayın!

Spor salonundan hikaye attığı için eleştirilen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya üzerinden gelen tepkilere cevap verdi.

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Mazhar Alanson'un eşinden eleştirilere sert cevap! Haddinizi aşmayın!

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in spor salonundan paylaşım yapması sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Özkan Uğur'un 8 Temmuz'da hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini yasa boğarken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden’in geçtiğimiz günlerde spor salonuna gitmesi bazı takipçilerinin tepkisine yol açtı.

Gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Biricik Suden kendisini eleştirenlere sert tepki gösterdi.

Biricik Suden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım.

Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor.

Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim…

Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım"

Mazhar Alanson'un eşinden eleştirilere sert cevap! Haddinizi aşmayın!

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