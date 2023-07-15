İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı, Başkanlık ofisinden açıklama!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hastaneye kaldırıldı. Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu, muayene altında olduğunu açıklandı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
BAŞKANLIK OFİSİNDEN AÇIKLAMA
İsrail'in Ynet haber sitesinin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberinin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlık Ofisi, haberlerin doğruluğunu teyit etti.
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KAYNAK: İHA