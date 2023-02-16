Cas Faber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cas Faber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cas Faber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cas Faber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cas Faber 18 Haziran 1999 tarihinde Geldrop şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cas Faber Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cas Faber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Eindhoven futbol takımında oynamaktadır. FC Eindhoven takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Cas Faber'nin FC Eindhoven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cas Faber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cas Faber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cas Faber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cas Faber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Groningen U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Eindhoven

Cas Faber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cas Faber şuan FC Eindhoven takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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