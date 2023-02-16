Sven Van Doorm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Van Doorm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Van Doorm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Van Doorm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Van Doorm 17 Nisan 1997 tarihinde Epe şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Van Doorm Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Sven Van Doorm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Eindhoven futbol takımında oynamaktadır. FC Eindhoven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sven Van Doorm'nin FC Eindhoven ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sven Van Doorm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Van Doorm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Van Doorm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Van Doorm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vitesse U19

1 Temmuz 2016 yılında Vitesse U21

1 Temmuz 2018 yılında Telstar

30 Haziran 2019 yılında Vitesse U21

2 Ağu 2019 yılında Telstar

1 Temmuz 2022 yılında FC Eindhoven

Sven Van Doorm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Van Doorm şuan FC Eindhoven takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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