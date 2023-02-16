Ozan Kokcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Kokcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozan Kokcu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozan Kokcu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ozan Kokcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Kokcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozan Kokcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozan Kokcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozan Kokcu 18 Ağu 1998 tarihinde Haarlem şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Azerbaycan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Ozan Can Kökçü şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozan Kokcu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kokcu Football Management yapmaktadır. Ozan Kokcu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Eindhoven futbol takımında oynamaktadır. FC Eindhoven takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ozan Kokcu'nin FC Eindhoven ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozan Kokcuboyu ve yaşı kaç

Ozan Kokcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozan Kokcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozan Kokcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozan Kokcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Groningen Youth

1 Temmuz 2013 yılında Groningen U17

1 Temmuz 2015 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord U19

31 Temmuz 2017 yılında Bursaspor

4 Ocak 2018 yılında RKC Waalwijk

30 Haziran 2018 yılında Bursaspor

9 Ağu 2018 yılında Giresunspor

23 Ağu 2019 yılında Sabah FK

13 Ocak 2021 yılında Telstar

30 Haziran 2021 yılında Sabah FK

13 Ağu 2021 yılında Telstar

6 Ağu 2022 yılında FC Eindhoven

Ozan Kokcu kimdir

Ozan Kokcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozan Kokcu şuan FC Eindhoven takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IJVV Stormvogels (-2011), FC Groningen (2011-2016), Feyenoord (2016-2017)

Ozan Kokcu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 21 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ozan Kokcu nereli

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