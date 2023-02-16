Pjotr Kestens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pjotr Kestens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pjotr Kestens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pjotr Kestens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pjotr Kestens 26 Ekim 2001 tarihinde Gent şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pjotr Kestens Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Pjotr Kestens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Eindhoven futbol takımında oynamaktadır. FC Eindhoven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pjotr Kestens'nin FC Eindhoven ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pjotr Kestens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pjotr Kestens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pjotr Kestens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pjotr Kestens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zulte W. Jeugd

1 Temmuz 2018 yılında Zulte War. U17

1 Temmuz 2019 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2020 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2022 yılında FC Eindhoven

Pjotr Kestens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pjotr Kestens şuan FC Eindhoven takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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