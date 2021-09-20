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  3. Celal Şengör'den taciz olayı sonrası pişkin açıklama: "Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum"

Celal Şengör'den taciz olayı sonrası pişkin açıklama: "Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum"

Geçen ay, Zoom canlı yayınında öğrencisiyle yaşadığı bir anıyı anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör tepki çekmişti. Öğrencisinin kalçasına tokat attığını söyleyen Şengör'den pes dedirten açıklama geldi. Anlattığı hikayede cinsel tacizin olmadığını söyleyen Şengör "Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Zoom canlı yayınında Saniye isimli bir öğrencisiyle yaşadığı anıya değinen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün anlattıkları ülkede şoke etkisi yaratmıştı. Saniye isimli öğrencisine sinirlendiğinde genç kızın eteğini kaldırarak tokat attığını söyleyen  Şengör, anıyı anlattığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşanan durum sonrasında açıklama yapmayan Prof Dr., sessizliğini bozdu.

"CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Prof. Dr. Celal Şengör, söz konusu olaya ilişkin ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi.

Celal Şengör'den taciz olayı sonrası pişkin açıklama:

{TITLE_STRIP}Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım

{TITLE_STRIP}Büyük tepki çekti! Celal Şengör'ün skandal sözlerinin yankıları sürüyor

{TITLE_STRIP}Öğrencisinin kalçasına tokat attığını söylemişti! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldı

{TITLE_STRIP}Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e ağır sözler! "Pişkinliği karşısında hayrete düştüm"

 

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