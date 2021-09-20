Celal Şengör'den taciz olayı sonrası pişkin açıklama: "Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum"

Zoom canlı yayınında Saniye isimli bir öğrencisiyle yaşadığı anıya değinen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün anlattıkları ülkede şoke etkisi yaratmıştı. Saniye isimli öğrencisine sinirlendiğinde genç kızın eteğini kaldırarak tokat attığını söyleyen Şengör, anıyı anlattığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşanan durum sonrasında açıklama yapmayan Prof Dr., sessizliğini bozdu.

"CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Prof. Dr. Celal Şengör, söz konusu olaya ilişkin ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi.

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