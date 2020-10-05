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  3. Cem Özer'den skandal görüntüler! Uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

Cem Özer'den skandal görüntüler! Uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. Beyaz TV kanalında Söylemezsem Olmaz programında açıklanan bu olay, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Beyaz TV kanalında Söylemezsem Olmaz programında açıklanan 61 yaşındaki ünlü oyuncu Cem Özer'in uygunsuz görüntülerini bir takipçisine atarak onu taciz ettiği haberi magazin gündemimde bomba etkisi yarattı. İddialara göre Özer'in ilk önce takipçisiyle arkadaşça konuştuğu ardından kadına uygunsuz fotoğraflarını attığı belirtildi.

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05 Ekim 2020 Pazartesi 11:35
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