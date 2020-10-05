Cem Özer'den skandal görüntüler! Uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. Beyaz TV kanalında Söylemezsem Olmaz programında açıklanan bu olay, magazin gündemine bomba gibi düştü.