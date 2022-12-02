Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!

Yabancı basında yer alan haberlere göre Endonezya'da evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası istemi; Devlet Başkanı’na, devlet kurumlarına ve devlet ideolojisine karşı olan herhangi bir düşüncenin yasaklanmasını öngören bir ceza kanunu düzenlemesinin meclisten geçmesine hazırlanılıyor.

"CEZA KANUNUNDAN GURUR DUYUYORUZ"

Endonezya Adalet Başkanı Yardımcısı, söz konusu ceza kanunu düzenlemesinin 15 Aralık'ta onay alabileceğini söyleyerek, “Ceza kanunun Endonezya değerleriyle uyumlu olmasından gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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Endonezya'daki insan hakları örgütleri yıllardır tasarının kadınların, dini azınlıkların ve LGBT bireylerin haklarını ihlal ettiğini, toplanma ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.