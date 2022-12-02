Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!

Endonezya parlamentosunun evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören bir tasarıyı onaylaması bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!

Yabancı basında yer alan haberlere göre Endonezya'da evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası istemi; Devlet Başkanı’na, devlet kurumlarına ve devlet ideolojisine karşı olan herhangi bir düşüncenin yasaklanmasını öngören bir ceza kanunu düzenlemesinin meclisten geçmesine hazırlanılıyor.

Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!

"CEZA KANUNUNDAN GURUR DUYUYORUZ"

Endonezya Adalet Başkanı Yardımcısı, söz konusu ceza kanunu düzenlemesinin 15 Aralık'ta onay alabileceğini söyleyerek, “Ceza kanunun Endonezya değerleriyle uyumlu olmasından gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Endonezya'daki insan hakları örgütleri yıllardır tasarının kadınların, dini azınlıkların ve LGBT bireylerin haklarını ihlal ettiğini, toplanma ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

İlgili Haberler
Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!
Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı!
İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!
Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı
Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
Son Haberler
Elazığ'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi
Elazığ'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi
İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!
İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!
Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!
Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!
On Numara sonuçları 2 Aralık 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 2 Aralık 2022
On Numara sonuçları 2 Aralık 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 2 Aralık 2022
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
Çok Okunanlar
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a hapis şoku! O tweet başını yaktı!
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a hapis şoku! O tweet başını yaktı!
Rusya ile Ukrayna arasında toplam100 esir asker takas edildi
Rusya ile Ukrayna arasında toplam100 esir asker takas edildi
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...