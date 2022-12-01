İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı!

Belçika'da yaşayan bir genç, eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internet ortamında paylaştığı için davalık oldu. Görüntüleri kaldırması için mahkeme kararı çıkan genç, paylaşım yapmaya devam ettiği için rekor bir cezaya çarptırıldı.

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İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı! 1

Mahkeme kararına rağmen eski kız arkadaşının çıplak görüntülerini paylaşmaya devam eden adam, mahkeme kararıyla 420 bin Euro'ya mahkum edildi. Bu miktar da 8 milyon TL gibi bir karşılığa denk geliyor.

İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı! 2

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre mahkeme, genç adama daha önce suç duyurusunda bulundu. Fakat adam görüntüleri kaldırmak yerine paylaşım yapmaya devam edince, görüntü başına 10 bin Euro ceza keserek toplamda 420 bin Euro'ya mahkum edildi.

İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı! 3

Yabancı basından elde edilen bilgilere göre genç adam, 2020 yılında ayrıldığı eski kız arkadaşından intikam almak için böyle bir yola başvurdu. Bunun üzerine mağdur kadın, Google'dan ve eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı! 4

Mahkeme, eski kız arkadaşından intikam almak için görüntüleri porno sitelerine yüklediğini itiraf eden adamın ödemesinin haciz yoluyla tahsil edilmesine karar verdi.

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