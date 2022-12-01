İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı! Belçika'da yaşayan bir genç, eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internet ortamında paylaştığı için davalık oldu. Görüntüleri kaldırması için mahkeme kararı çıkan genç, paylaşım yapmaya devam ettiği için rekor bir cezaya çarptırıldı.