CHP Adalar Belediye başkanı erdem güle şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''

Seçildiği günden beri başarısız bir yönetim sergileyen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ilçede düzenlenen güvenlik toplantısında MİT tırlar davası nedeniyle soru sormak için söz alan vatandaştan ''İstifa et aklan öyle gel'' diyerek şok bir tepki gösterdi.

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MİT TIR’larının durdurulmasına yönelik casusluk davasında yargılanan ancak 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Adalar Belediye Başkanı olarak seçtirilen Erdem Gül, ilçede büyük rahatsızlığa sebep oluyor. Erdem Gül’ün Adalar’ı yönetmesinden rahatsızlık duyan ilçe halkı, tepkisini her platformda dile getiriyor.

ERDEM GÜLE ŞOK TEPKİ

Bunun son örneği, Adalar’da her yıl gerçekleştirilen Huzur Toplantısı’nda yaşandı. Huzur Toplantısı kapsamında vatandaşların soru, istek ve önerilerini dinleyen CHP’li Erdem Gül, bir vatandaşın sözleriyle adeta şok oldu.

İSTİFA ET, AKLAN, ÖYLE GEL

Söz hakkı alan Ozan Narman isimli vatandaş, Erdem Gül’ün yargılandığı casusluk davasını hatırlatarak istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Kınalıada’dan geldiğini belirten Ozan Narman, şöyle konuştu:

“Bu toplantı Huzur Toplantısı. Bir güvenlik toplantısı. Ama ülkenin güvenliğini tehdit altında bırakan, ülkenin yabancı ülkelere karşı küçük duruma düşüren, Yargıtay kararıyla teröre yardım ve yataklık etmiş bir şahıs Huzur Toplantısı’nda karşımızda duruyor. Güneydoğu’da aynı davadan yargılanan belediye başkanları görevden alındı ama Batı’da alınmıyor. Batı’da ayrı yasa, Doğu’da ayrı yasa olmaz. Erdem Gül beyefendiyi istifaya davet ediyoruz. En azından mahkeme bitene kadar istifa edin. Kendinizi aklayın, ondan sonra çıkın.”

ERDEM GÜL'ÜN SESİ ÇIKMADI

Narman’ın bu sözleri üzerine salonda büyük sessizlik oldu. Erdem Gül, ifadelere karşı hiçbir cevap vermedi. Etrafa bakınmakla yetinen CHP’li Gül, sessiz kalmayı tercih etti.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, “silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılandığı dava, Yargıtay tarafından bozulmuştu. MİT tırları davasında hakkında hapis cezası verilmeye gerek görülmeyen Erdem Gül hakkındaki 20 Aralık 2022 tarihli kararı bozarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 7 Nisan 2023 tarihinde, sanıklar hakkında verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Yeniden görülmesine başlanan dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Bozma ilamına karşı görüşü sorulan sanık Erdem Gül, gazetecilik yaptığını, Yargıtay’ın bozma kararını ağır bulduğunu belirterek, eski hükümde direnilmesini istemişti.

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KAYNAK: İHA

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