CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN İYİ PARTİ'NİN YEREL SEÇİMN KARARINA İLK YORUM
Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.
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