CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'

seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası CHP ile İYİ Parti arasında ipler iyice germiş özellikle İYİ Parti'nin "önümüzdeki yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız 81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz" açıklamalarına CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti' diye açıklamada bulunarak ittifakın tamamen bittiğini açıkladı.

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CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN İYİ PARTİ'NİN YEREL SEÇİMN KARARINA İLK YORUM

Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

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