CHP'den hangi milletvekili istifa etti?

CHP'de HDP ile yapılan gizli ittifak, partinin politikasını doğru bulmayan istifa edeceği söylenen CHP'li 3 milletvekili düzenledikleri basın toplantısı ile istifa kararı aldı.

CHP'DEN HANGİ MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde mektup yazarak randevu isteyen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, düzenledikleri basın toplantısı ile partilerinden istifa etti.

İstifa eden vekillerin Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğan 36 yaşındaki Mehmet Ali Çelebi, ilk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun oldu.

Mehmet Ali Çelebi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

ÖZCAN ÖZEL KİMDİR?

13 Ocak 1959' da Karamürsel'de doğan 62 yaşındaki Özcan Özel'in baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir.Matematik Öğretmeni. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu.Yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı.

Özcan Özel hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?

1956 yılınfa Karabük - Safranbolu'da dünyaya gelen 64 yaşındaki Hüseyin Avni Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yapmıştır.

Hüseyin Avni Aksoy hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında?