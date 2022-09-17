CHP'nin mazot dağıtım töreni elinde patladı! Vaatler verildi, fotoğraflar çektirildi, traktöre mazot verilemedi!

Dün İBB tarafından Silivri'de, mazot ve buğday dağıtım töreni organize edildi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören ve gündemle alakalı konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu konuşmasında çiftçilere ücretsiz elektrik vereceklerine dair vaatlerde bulunarak, "Taşlık araziye güneş enerji panellerini koyacaksınız, oradan elektrik elde edeceksiniz" şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİYE MAZOT, ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ VERİLECEK

Konuşmalarına devam eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri takdirde, çiftçiye mazotu ÖTV ve KDV olmadan vereceklerini de ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını sonlandırmasının ardından sembolik olarak mazot dağıtımı yapılacak olan programa sıra geldiğinde aksaklık yaşandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, mazot dağıtımı için kullanılacak olan traktörün yanına geçip poz vermelerinin ardından mazot dağıtımı gerçekleştirilemedi. Mazot tankerinde teknik bir arıza yaşanması nedeniyle tören, poz verdikten sonra traktöre mazot verilemeden sonlandırıldı.