Çilek reçeli tarifi, çilek reçeli yapımı nasıl yapılır? Şekersiz çilek reçeli

Çilek reçeli nasıl yapılır? tadı tüm damak zevklerine uyan ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi çilek reçelini yapmak aslında sandığınız kadar zor değil. Muhteşem ve lezzetli çilek reçelleri yapmak için bir kaç püf noktasını bilmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Peki Çilek reçeli nasıl yapılır?Şekersiz ve kolay çilek reçeli tarifleri, çilek reçeli tarifi ve yapımı..

ÇİLEK REÇELİ YAPIMI PÜF NOKTALARI

Yazın vazgeçilmezi olan çilek reçeli hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta birebir ölçü kullanmak. 1 kilo şeker 1 kilo çilek şeklinde de gidebilir 1 tas çilek 1 tas toz şeker şeklinde de.

Çilek reçeli pişirenler bilir genellikle çok fazla köpük yapar ve bir anda taşma ihtimali yüksektir. Köpüklenmesini engellemek için içine bir miktar tereyağı ekliyoruz böylece sürekli kaşık kaşık köpük almak zorunda da kalmıyoruz.

Ayrıca şekerlenmesini önlemek için de limon değil, limon tuzu kullanıyoruz. Böylece hem daha parlak hem de daha güzel bir renk elde ediyoruz.

Tabi çilekleri seçerken de olabildiğince eziksiz ve çürüksüz olmasına dikkat edin. Minik diri çileklerin reçeli çok ama çok daha güzel oluyor.

EVDE KOLAY ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

ÇİLEK REÇELİ TARİFİ | NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kilo çilek

750 gram toz şeker

1 adet limon ya da 1 çay kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

1. Çileklerin yeşil yapraklı kısımlarını temizleyin ve bol suda güzelce yıkayın. Çilekleri yıkarken ezmemeye ve zedelememeye özen gösterin.

2. Yıkanan çilekleri süzgü içerisine alarak, sularının tamamen süzülmesi için bir süre bekleyin.

3. Çilekleri reçelinizde bütün olarak ya da ikiye bölerek kullanabilirsiniz.

4. Çilekleri derin bir kase içerisine alın. Ardından üzerine toz şekeri dökün. Toz şekere yatırılan çilekleri bir gece buzdolabında bekletin.

5. Ertesi gün buzdolabından çıkarılan çilekler suyunu salmış bir şekilde pişirmeye hazır olacaktır.

6. Çilekleri reçel tenceresine aktarın ve ilk olarak reçelinizin yüksek ateşte kaynama noktasına ulaşmasını bekleyin.

7. Reçelinizi arada bir karıştırmayı ihmal etmeyin.

8. Çilek reçeliniz fokurdamaya başlayınca, ateşi kısın. Kısık ateşte reçeliniz ağır ağır pişmeye devam etsin.

9. Reçeliniz kaynarken üzerinde biriken köpükleri her defasında sıyırmanız gerekmektedir. Yüzeyde biriken pembe köpükleri tahta kaşıkla sıyırabilir ya da az miktar tereyağı ilave ederek köpüklenmeyi önleyebilirsiniz.

10. Kaynamaya devam eden çilek reçelinin koyu bir kıvama gelmesi için yaklaşık 20 dakika pişmesi yeterli olmaktadır. Siz yine de 20 dakika dolunca reçelinizin kıvamını test etmeyi ihmal etmeyin.

11. Dolaptan çıkardığınız tabağın içerisine bir çay kaşığı reçelden akıtın. Ardından tabağı tekrar buzdolabına koyun. 3-4 dakika sonra tabağı buzdolabından çıkarıp yana eğdiğinizde reçeliniz su gibi akmıyorsa, hazır demektir. Eğer reçelinizin kıvamı duruysa, bir müddet daha kaynatın.

12.Çilek reçelinizi ocaktan almaya yakın 1 adet limonun suyunu sıkın ve taze limon suyunu reçelinize ilave ederek karıştırın. Evinizde limon yoksa bir çay kaşığı limon tuzu da ilave edebilirsiniz. Bir taşım da limon suyuyla kaynayan reçelinizi artık ocaktan indirebilirsiniz.

13. Çilek reçelinizi sıcaklığı ile kavanoza doldurun ve kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın. Reçel kavanozunu ters çevirdikten sonra, 12 saat süre ile soğumaya bırakın.

14. Ev yapımı çilek reçelinizi ışık almayan, serin ve nemsiz bir ortamda muhafaza etmeye özen gösterin. Reçelinizi buzdolabında da saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

ŞEKERSİZ ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Şekersiz Çilek Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

300 gr cilek

Yarım su bardağı elma suyu

Yarım su bardağı pekmez

4-5 damla limon suyu

1 çubuk tarçın

2-3 dal biberiye

Şekersiz Çilek Reçeli Tarifi Yapılışı

Herkese merhaba. Şekersiz reçel mi olur diyenler için harika bir tarifle geldim bugün. Reçeli sadece ben yediğim için taze taze yapmak açısından çok az bir ölçü ile yapıyorum.

Öncelikle yarım bardak elma suyumuzu ufak bir tencereye alalım ve kaynatalım. Kaynadıktan sonra altını kısıp üzerine limon suyunu damlatalım ve kısık ateşte çok az koyulaşana kadar kaynatalım. Çilekleri ister bütün bütün isterseniz de benim gibi ufak ufak doğrayarak tencereye koyalım ve üzerine yarım bardak pekmezi ekleyelim. Kıvam yoğunlaşana kadar kaynatalım. En son üzerine çubuk tarçını da koyup altını kapatalım. Hafif ılınınca kavanoza koyup üzerine biberiye yaprağını ekleyip kapağı sıkıca kapatalım ve soğuyana kadar ters çevirelim.

Soğuyunca afiyetle tüketebilirsiniz.

Biberiye koymanız şart değildir nefis bir koku bıraktığı için ben seviyorum.