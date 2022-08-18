Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!

Çin, dikkat çeken bir karara daha imza attı. Alınan ilginç karara göre, Çin'in kıyı kenti Xiamen'de balıklara ve balıkçılara Covid-19 testi yapılacak.

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Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!

Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkililer ülkenin kıyı kenti Xiamen'de 5 milyondan fazla kişiye Covid testi uygulanacağı bildirilirken, testin aynı zamanda balıklara da uygulanması talimatının verildiğini açıkladı.

Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!

SALGIN BALIKÇILARLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Kararın alınmasına gerekçe olarak ise bazı balıkçıların denizdeyken yasa dışı ticarete bulaşabildiği ve yurt dışından gemilerle temasa geçtiği gösterildi.

Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!

Çin'in Xiamen gibi bir kıyı bölgesi olan güney Çin eyaleti Hainan, Ağustos ayının başından bu yana 10 binden fazla Covid-19 vakası kaydetmiş ve yetkililer bu salgının balıkçı topluluğuyla bağlantılı olabileceğine inandıklarını belirtmişti.

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