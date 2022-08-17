Koronavirüs bitmeden ortaya çıkmıştı! Maymun çiçeğinde son durum belli oldu! İşte vakalardaki kritik detay

Tüm dünya 2019 yılında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadelesine devam ederken bu kez de maymun çiçeği yayılmaya başladı.

Tüm dünya salgınlarla mücadelesine sürdürürken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını, maymun çiçeği virüsü ile diğer küresel sağlık sorunlarını görüşmek ve kamuoyunu son durum hakkında bilgilendirmek için basın toplantısı düzenledi.

Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü hakkında son durumu açıkladı. Virüsün 92 ülkede görüldüğünü söyleyen Ghebreyesus vaka sayının 35 bini geçtiğini 12 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

VAKALARIN ÇOĞUNLUĞU ERKEK

Vakaların neredeyse tamamının erkek olduğu hakkında bilgi veren Ghebreyesus şunları söyledi: "Neredeyse tüm vakalar, erkeklerle birlikte olan erkekler arasında bildirilmeye devam ediyor. Sağlığı ve insan haklarını korumak, bu topluluklara özel hizmetler ve bilgiler tasarlamak ve sunmak tüm ülkeler için önemini koruyor. Tüm ülkeler için birincil odak noktası, maymun çiçeği hastalığına hazır olduklarından emin olmak ve risk azaltma önlemleri dahil olmak üzere etkili halk sağlığı araçlarını kullanarak bulaşmayı durdurmak olmalıdır"

Birçok ülkede maymun çiçeği aşısına talep olduğunu ifade eden Ghebreyesus, aşıların salgını kontrol altına almada önemli bir rol oynayabileceğini dile getirdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ AŞILARI

Koronavirüs salgını sürecindeki aşı adaletsizliğini anımsatan Ghebreyesus, "Covid-19 pandemisi sırasında gördüğümüz aşılara adaletsiz erişimin tekrarlanacağından ve en yoksulların geride kalmaya devam edeceğinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, maymun çiçeği virüsünü yeniden adlandırmak için çalışmaların yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ARTAN ÖLÜMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını hakkında bilgi veren Ghebreyesus ölüm sayılarında yaşanan artışa dikkat çekti. son 4 hafta içinde Covid-19 nedeniyle küresel olarak bildirilen ölümlerin yüzde 35 arttığının bilgisini veren Ghebreyesus, "Sadece geçen hafta, dünya çapında 15 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Enfeksiyonları önlemek ve hayat kurtarmak için tüm araçlara sahip olduğumuz için bu kabul edilemez." dedi.

"HEPİMİZ VİRÜSTEN BIKTIK, VİRÜS BİZDEN BIKMADI"

"Hepimiz bu virüsten ve pandemiden bıktık." diyerek sözlerine devam eden Ghebreyesus, "Ancak virüs bizden bıkmadı. Omicron baskın varyant olmaya devam ediyor ve BA.5 alt varyantı yayılmanın yüzde 90'nından fazlasını temsil ediyor" diye konuştu.

Koronavirüs salgınına ilişkin sözlerine devam eden Ghebreyesus, kuzey yarımkürede daha soğuk havaların yaklaşması ve insanların içeride daha fazla zaman geçireceğine belirtti.

"LÜTFEN AŞI OLMADIYSANIZ AŞI VE GÜÇLENDİRİCİ AŞI OLUN"

Koronavirüsün yoğun bulaşma ve hastaneye yatış risklerinin artıracağına dikkat çeken Ghebreyesus,"Bu sadece Covid-19 için değil, grip dahil diğer hastalıklar için de geçerlidir. Ancak çaresiz değiliz. Lütfen aşı olmadıysanız aşı ve güçlendirici aşı olun" şeklinde konuştu.

"MESAFE KOYAMADIĞINIZDA MASKE TAKIN"

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için tavsiyelerde bulunan Ghebreyesus şu ifadeleri kullandı: "Mesafe koyamadığınızda maske takın ve özellikle iç mekanlarda kalabalıktan kaçınmaya çalışın. Bu virüsle yaşamayı öğrenmek hakkında çok şey konuşuluyor. Ama haftada 15 bin ölümle yaşayamayız. Aşılara ve diğer araçlara eşit olmayan erişimle yaşayamayız. Covid-19 ile yaşamayı öğrenmek, orada değilmiş gibi davrandığımız anlamına gelmez. Bu, kendimizi korumak ve başkalarını korumak için sahip olduğumuz araçları kullandığımız anlamına gelir."

AFRİKA'DAKİ GIDA KITLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle Afrika ülkelerinde büyüyen bir sorun olan gıda kıtlığına dikkat çeken Ghebreyesus, "Cibuti, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda da dahil olmak üzere Afrika'da şimdi milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya. Kuraklık, çatışma, iklim değişikliği ve artan gıda, yakıt ve gübre fiyatları erişim eksikliğine katkıda bulunuyor" dedi. Ghebreyesus, "Açlık ve yetersiz beslenme, sağlığa doğrudan bir tehdit oluşturur ve aynı zamanda vücudun savunmasını zayıflatır. Zatürre, kızamık ve kolera gibi hastalıklara kapı açar. Gıda güvensizliği ayrıca bazı insanları gıda ve sağlık hizmetleri için ödeme yapmak arasında seçim yapmaya zorlar. İnsanların sıtma, kolera ve daha fazlası ile karşı karşıya kaldığı bu akıl almaz zulüm sona ermelidir. Bunun tek çözümü barıştır" dedi.





Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çıkan isyancı hareketler nedeniyle bölgede çıkan çatışmaları hatırlatan Ghebreyesus, "Etiyopya'nın 6 milyonu aşkın nüfusa sahip bölgesi Tigray'da insan yapımı bir felaket var. Bu 6 milyondan fazla insanı etkiliyor. Bölgeye bazı yiyeceklerin gönderilmesine rağmen yine de insanların ihtiyaç duyduğu temel hizmetlere erişim yetersiz. Yani, damlayan gıda yardımı ve bazı ilaçlar dışında, bu arada hiç aşı yok" ifadelerini kullanarak, en azından temel hizmetlerin devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.