Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!

Yabancı basında yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde, Maymun Çiçeği virüsüne yakalanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. ABD'de Maymun Çiçeği virüsünden kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda bir ay önce Teksas'ta da bir kişinin hayatını kaybettiği, vefat nedeninin virüs kaynaklı olduğundan şüphelenildiği bildirilmişti. Kişinin vefat nedeni hakkında araştırmalar halen sürüyor.

BAĞIŞLIK SİSTEMİ ZAYIF OLURSA ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Virüsün çok fazla ölümcül bir risk taşımadığı biliniyor. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin virüs kaynaklı ölüm risklerinin arttığı da bilinen bir gerçek.

Şu an dünya genelinde 21 bin 985 kişinin Maymun Çiçeği virüsüne yakalandığı biliniyor.