Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!

Amerika Birleşik Devleri'nde, Maymun Çiçeği virüsüne yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İrem Yıldız
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!

Yabancı basında yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde, Maymun Çiçeği virüsüne yakalanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. ABD'de Maymun Çiçeği virüsünden kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda bir ay önce Teksas'ta da bir kişinin hayatını kaybettiği, vefat nedeninin virüs kaynaklı olduğundan şüphelenildiği bildirilmişti. Kişinin vefat nedeni hakkında araştırmalar halen sürüyor.

BAĞIŞLIK SİSTEMİ ZAYIF OLURSA ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Virüsün çok fazla ölümcül bir risk taşımadığı biliniyor. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin virüs kaynaklı ölüm risklerinin arttığı da bilinen bir gerçek.

Şu an dünya genelinde 21 bin 985 kişinin Maymun Çiçeği virüsüne yakalandığı biliniyor.

İlgili Haberler
DSÖ Genel Direktörü Ghebryesus: "Covid-19 ve Maymun Çiçeği vakalarındaki azalma eğiliminin devam edeceğini garanti edemeyiz"
DSÖ Genel Direktörü Ghebryesus: "Covid-19 ve Maymun Çiçeği vakalarındaki azalma eğiliminin devam edeceğini garanti edemeyiz"
Maymun Çiçeği virüsü aldı başını gitti! Ülkede 4 kişinin vefatına neden olan virüs hızla yayılıyor, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor!
Maymun Çiçeği virüsü aldı başını gitti! Ülkede 4 kişinin vefatına neden olan virüs hızla yayılıyor, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor!
Maymun çiçeği vakalarında artış! En çok o kişilerde yayılım gösterdi!
Maymun çiçeği vakalarında artış! En çok o kişilerde yayılım gösterdi!
Yeni virüs alarmı! Daha Covid-19, Maymun Çiçeği bitmemişken bir de "Domates Gribi" çıktı!
Yeni virüs alarmı! Daha Covid-19, Maymun Çiçeği bitmemişken bir de "Domates Gribi" çıktı!
Koronavirüs bitmeden ortaya çıkmıştı! Maymun çiçeğinde son durum belli oldu! İşte vakalardaki kritik detay
Koronavirüs bitmeden ortaya çıkmıştı! Maymun çiçeğinde son durum belli oldu! İşte vakalardaki kritik detay
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başarılı sunucu Buket Aydın iyilik elçisi oldu! Yaptığı hareketle takdir toplayacak
Başarılı sunucu Buket Aydın iyilik elçisi oldu! Yaptığı hareketle takdir toplayacak
Herkes ayrıldıklarını düşünüyordu! Mehmet Dinçerler'in paylaştığı fotoğraftaki o detay gözlerden kaçmadı! Yoksa barıştılar mı?
Herkes ayrıldıklarını düşünüyordu! Mehmet Dinçerler'in paylaştığı fotoğraftaki o detay gözlerden kaçmadı! Yoksa barıştılar mı?
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, "İzlenme rekorları kıran o kadın" diyerek paylaştı! Zayıflıktan kemikleri sayılıyor! İzleyenler ekrandan gözünü alamadı!
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, "İzlenme rekorları kıran o kadın" diyerek paylaştı! Zayıflıktan kemikleri sayılıyor! İzleyenler ekrandan gözünü alamadı!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o paylaşımına tepki yağdı! "Boyun kadar kızların var biraz utan"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o paylaşımına tepki yağdı! "Boyun kadar kızların var biraz utan"
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmada 8 kardeşimiz şehit oldu!
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmada 8 kardeşimiz şehit oldu!
Son dakika |MEB'ten "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" sözüne ilişkin açıklama: Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır
Son dakika |MEB'ten "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" sözüne ilişkin açıklama: Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır
HDP'nin Kılıçdaroğlu'na sunduğu 3 şartın detayları deşifre oldu! Sinsi planlar devrede, sırada ne var?
HDP'nin Kılıçdaroğlu'na sunduğu 3 şartın detayları deşifre oldu! Sinsi planlar devrede, sırada ne var?
Bu tarifi uygulayan kışı kolay geçirir! Yüksek ateşe, öksürüğe, her türlü hastalığa bir kaşıkla şifa!
Bu tarifi uygulayan kışı kolay geçirir! Yüksek ateşe, öksürüğe, her türlü hastalığa bir kaşıkla şifa!
Yaz ayı bitti diye üzülmeyin! Hafta sonu Afrika sıcakları geliyor: Yurt geneli çok sıcak olacak
Yaz ayı bitti diye üzülmeyin! Hafta sonu Afrika sıcakları geliyor: Yurt geneli çok sıcak olacak
Muhalefetin yerden yere vurduğu Avrasya Tüneli'nden güzel haber! Bir günde 67 bin 892 araç geçti, rekor kırıldı
Muhalefetin yerden yere vurduğu Avrasya Tüneli'nden güzel haber! Bir günde 67 bin 892 araç geçti, rekor kırıldı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, takipçilerine Kürtçe "Günaydın" deyince olanlar oldu! "İktidarı rüyanızda görürsünüz"
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, takipçilerine Kürtçe "Günaydın" deyince olanlar oldu! "İktidarı rüyanızda görürsünüz"