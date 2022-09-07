DSÖ Genel Direktörü Ghebryesus: "Covid-19 ve Maymun Çiçeği vakalarındaki azalma eğiliminin devam edeceğini garanti edemeyiz"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık olarak yapılan basın toplantısında konuşarak Covid-19 ve Maymun Çiçeği virüsünün son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dhebreyesus, Covid-19 virüsünün yayılımının ve ölüm oranlarının giderek azalmaya devam ettiğini söyledi.

"AZALMA EĞİLİMİNİN DEVAM EDECEĞİNİ GARANTİ EDEMEYİZ"

Basın toplantısında virüsler hakkında örgütün değerlendirmelerini aktaran Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebryesus, Covid-19 vaka ve ölümlerinin azalması hakkında, "Bu eğilimin devam edeceğini garanti edemeyiz. En tehlikeli şey, eğilimin devam edeceği fikrine kapılmaktır." şeklinde konuştu.

Şubat ayından beri elde edilen vaka ve ölüm verilerinin yüzde 80'den daha fazla bir oranda düştüğünü gözlemlediklerini aktaran Ghebreyesus, "Buna karşın son bir haftada her 44 saniyede bir kişi Kovid-19'den öldü. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu önlenebilir." dedi.

DSÖ Genel Direktörü, vaka ve ölüm sayılarının her ne kadar azalma eğilimi gösterse de tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamak gerektiğini de söyledi. Ghebreyesus, virüsün evrildiğini belirterek, DSÖ üyesi ülkelerin salgınla mücadeleye devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"AZALAN BİR EĞİLİM GÖRÜYORUZ"

Maymun çiçeği vakalarında da azalma kaydedildiğini belirten Ghebreyesus, "Avrupa'da azalan bir eğilim görüyoruz. Amerika bölgesinde de son bir haftada vakalarda düşüş var fakat bu bölgede salgının durumu hakkında net hükümler vermek zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebryesus, bazı Amerika ülkelerinde Dünya Sağlık Örgütü'ne Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili vaka bildirimlerinin artığını aktararak, "DSÖ olarak tüm ülkelere test, araştırma ve aşının olduğu ülkelerde aşılama gibi sağlık tedbirlerini elden bırakmama tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.