Dünya Sağlık Örgütü: "Covid 19'un bitiş çizgisini görebiliyoruz, kazanan konumdayız"

Yabancı basında yer alan habere göre, geçtiğimiz haftanın Covid-19 vaka ve ölüm sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Virüsten ölenlerin sayısı 11 bin 118 olarak kayda geçerken, 19.8 milyon kişinin de aşı olduğu için virüsten korunduğu belirtildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konu hakkında yaptığı açıklamada, “Daha önce Covid’i bitirmek için hiç bu kadar iyi bir konumda olmamıştık, henüz o noktada değiliz ancak bitişi ufukta görünüyor” şeklinde konuştu.

KAZANAN KONUMDAYIZ

Açıklamalarına devam eden Ghebreyesus, “Bir maraton koşucusu bitiş çizgisini gördüğünde durmaz, kalan bütün enerjisiyle daha hızlı koşar. Biz de öyle yapmalıyız. Bitiş çizgisini görebiliyoruz, kazanan konumdayız” ifadelerini kullandı.