Maymun Çiçeği virüsü aldı başını gitti! Ülkede 4 kişinin vefatına neden olan virüs hızla yayılıyor, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor!

Covid-19 virüsünden sonra endişelendiren Maymun Çiçeği virüsü, hızla yayılmaya devam ediyor. Kongo ve Batı Afrika olmak üzere 2 ayrı türe ayrılan hastalık, pek çok ülkede fazla yayılım göstererek yeni bir pandemi korkusuna neden olmuştu. Dünya'nın çeşitli yerlerinden gelen endişe verici Maymun Çiçeği haberlerine bir yenisi de Nijerya'dan geldi.

VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Ülkenin ulusal hastalık kontrol merkezi olan Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) virüsün seyrine dair açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Maymun Çiçeği virüsüne bir hafta 48 kişide daha rastlanıldığı, bununla beraber ülkede toplamda 220 kişinin virüslü olduğu duyuruldu.

Ayrıca virüs nedeniyle ülkede 4 kişinin de vefat ettiği biliniyor. Hastalık yayılmaya devam ediyor.