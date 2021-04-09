Cinsel saldırı ve ölümle tehdit edilen Dilan Koç'un yardım çığlığı: "Ben ölmek istemiyorum!''
Sosyal medyadan gözyaşları içinde açıklama yapan TikTok fenomeni Dilan Koç, cinsel saldırı ve ölümle tehdit edildiğini söyleyerek vatandaşlardan yardım istedi. Sosyal medya hesabı twitterdan #DilanKoçYalnızDeğildir etiketiyle paylaşılan o görüntüler kameralara anbean böyle yansıdı.
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09 Nisan 2021 Cuma 13:21
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