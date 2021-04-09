Cinsel saldırı ve ölümle tehdit edilen Dilan Koç'un yardım çığlığı: "Ben ölmek istemiyorum!''

Sosyal medyadan gözyaşları içinde açıklama yapan TikTok fenomeni Dilan Koç, cinsel saldırı ve ölümle tehdit edildiğini söyleyerek vatandaşlardan yardım istedi. Sosyal medya hesabı twitterdan #DilanKoçYalnızDeğildir etiketiyle paylaşılan o görüntüler kameralara anbean böyle yansıdı.