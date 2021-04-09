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  3. Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi'nin çocuğunu aldırmasına Sancar engel oluyor!

Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi'nin çocuğunu aldırmasına Sancar engel oluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Halise evde ortalığı birbirine katarken eski kayınpederinin Işıklı ailesinin hisselerini devraldığını öğrenen Sancar ise hayrete düşer. Mavi'nin çocuğu aldırmayı düşündüğünü öğrenen Sancar ise hastaneye gider.

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09 Nisan 2021 Cuma 12:00
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