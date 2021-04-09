Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi'nin çocuğunu aldırmasına Sancar engel oluyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Halise evde ortalığı birbirine katarken eski kayınpederinin Işıklı ailesinin hisselerini devraldığını öğrenen Sancar ise hayrete düşer. Mavi'nin çocuğu aldırmayı düşündüğünü öğrenen Sancar ise hastaneye gider.
Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, oğlunu almak için Füsun ile anlaşıyor!
Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza babasına kavuşuyor!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey'den oğluna duygu dolu sözler!
Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ailenin infaz kararı veriliyor!
09 Nisan 2021 Cuma 12:00
Benzer Videolar