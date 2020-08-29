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Community Shiled Liverpool'u penaltılarla yenen Arsenal'in

Arsenal, normal süresi 1-1 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shiled'ı müzesine götürdü.

Community Shiled Liverpool'u penaltılarla yenen Arsenal'in

Arsenal, normal süresi 1-1 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shiled'ı müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen sezon Federasyon Kupası'nı kazanan Arsenal ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield Kupası için karşı karşıya geldi.

Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Arsenal'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Liverpool, 73. dakikada Takumi Minamino'yla bulduğu golle beraberliği sağladı ve maçın 90 dakikası 1-1 tamamlandı.

Penaltı atışlarına geçilen mücadelede, Liverpool bir atışta gol bulamayınca Arsenal rakibine 5-4'lük üstünlük sağladı ve Community Shield'ı 16. kez kazandı.

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Football Association Community Shield

Football Association Community Shield (eski adıyla Charity Shield), İngiltere'de bir önceki sezonun Premier League şampiyonu ile FA Cup şampiyonu arasında Wembley Stadyumu'nda her yıl oynanan maçtır. Premier League şampiyonu takımın aynı zamanda FA Cup'ı kazanması durumunda lig ikincisi takım yarışmaya katılmaktadır. Yarışma, Futbol Federasyonu ve UEFA tarafından  bir süper kupa müsabakası olarak kabul edilmektedir.

Federasyon tarafından organize edilen maçtan elde edilen gelir, ülke genelindeki toplum girişimlerine ve hayır kurumlarına dağıtılmaktadır. Gişe ve maç programı satışlarından elde edilen gelirler, ilk turdan itibaren FA Cup'ta yarışan 124 kulübe, kendi seçtikleri hayır kurumlarına ve projelere dağıtılmak üzere ayrılırken, geri kalanı federasyonun ulusal yardım ortaklarına dağıtılır. Yarışma ilk kez 1908-09 sezonunda, Sheriff of London Charity Shield'in yerine organize edildi.

2019 Yılı Charity Shield Şampiyonu

Yarışmanın son kazananı, 2019 yılında Liverpool'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı vuruşları sonucunda 5-4 mağlup eden Manchester City'dir.

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