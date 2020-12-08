Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!Arsenal'in efsanesinden Mesut Özil yorumuPOMEM beyan adres nedir? Beyan adres ne demek?İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretlerine zam gelecek mi?Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı: İsmail Demirbaş tahliye oldu!Çukur'da Selim'in ölümünün ardından Yamaç'tan göz yaşlarına boğan bağlama performansı!İkinci el oto pazarının çok satanları belli oldu: İlk üç isim yine değişmedi!2021 PÖH alımı olacak mı? PÖH alımı ne zaman?Mehmet Demirkol ve Hande Sümertaş olayı nedir?İletişim Başkanı Altun'dan '5 maaş alıyor' iddialarına tokat gibi cevap: Huzur hakkını hayra, hasenata harcadım!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Çukur'da Selim'in ölümünün ardından Yamaç'tan göz yaşlarına boğan bağlama performansı!

Çukur'da Selim'in ölümünün ardından Yamaç'tan göz yaşlarına boğan bağlama performansı!

Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Selim Koçovalı'nın ölümünün ardından Yamaç resmen geri döndü ve ortalığı kasıp kavurdu.

Çukur'da Selim'in ölümünün ardından Yamaç'tan göz yaşlarına boğan bağlama performansı!

Çukur son bölümde izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Son bölüme damgasını vuran sahnelerden biri de Yamaç'ın abisi Selim'in sazı ile türkü söylediği anlar oldu.

Çukur'da Selim'in ölümünün ardından Yamaç'tan göz yaşlarına boğan bağlama performansı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Selim'in ölümü Çukur mahallesini yasa boğdu.

 Duygu dolu anların yaşandığı bölümde Selim'in, Yamaç'ın kollarında son nefesini verdiği veda sahnesi sosyal medyada büyük ses getirdi. 

Çukur'da Selim'in ölümünün ardından Yamaç'tan göz yaşlarına boğan bağlama performansı!

Selim'in cenazesinin ardından Yamaç kayıplarını anmak için abisinin sazını eline alarak muhteşem bir performans sergiliyor. 

p.jpg

İşte Yamaç Koçovalı'nın izleyenleri göz yaşlarına boğan bağlama performansı;

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT