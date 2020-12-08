Çukur son bölümde izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Son bölüme damgasını vuran sahnelerden biri de Yamaç'ın abisi Selim'in sazı ile türkü söylediği anlar oldu.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Selim'in ölümü Çukur mahallesini yasa boğdu.

Duygu dolu anların yaşandığı bölümde Selim'in, Yamaç'ın kollarında son nefesini verdiği veda sahnesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Selim'in cenazesinin ardından Yamaç kayıplarını anmak için abisinin sazını eline alarak muhteşem bir performans sergiliyor.

İşte Yamaç Koçovalı'nın izleyenleri göz yaşlarına boğan bağlama performansı;