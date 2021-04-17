Çukur'da transfer bombası! Çağla Özavcı diziye katılıyor!

Show TV'nin Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna final öncesi genç oyuncu Çağla Özavcı'yı dahil edildi. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı Çağla Özavcı, 19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak dizide yer alacak.

İSMET KARAKTERİYLE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Dört sezon boyunca Show TV'de izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizisi Çukur'dan final öncesi transfer haberi geldi. Aksiyon dolu macerası ve aile vurgusuyla gönüllerde taht kuran Çukur'un kadrosuna Sen Anlat Karadeniz, Acı Aşk gibi başarılı yapımlarda rol alan genç oyuncu Çağla Özavcı katıldı.

Final öncesi dizi ekibinin içinde yer alan Özavcı, 4. sezonun 33. bölümüyle birlikte izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu, iddialı dizide 'İsmet' karakterine hayat verecek.

ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşında olan Çağla Özavcı, aslen İzmirlidir. 1991 yılında doğan Çağla Özavcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.

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Çağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleri