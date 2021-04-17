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  3. Çukur'da transfer bombası! Çağla Özavcı diziye katılıyor!

Çukur'da transfer bombası! Çağla Özavcı diziye katılıyor!

Mayıs ayında seyircisine elveda etmeye hazırlanan Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un kadrosuna Çağla Özavcı dahil oldu. 4. sezonun 33. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan güzel oyuncunun dizide nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

Çukur'da transfer bombası! Çağla Özavcı diziye katılıyor!

Show TV'nin Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna final öncesi genç oyuncu Çağla Özavcı'yı dahil edildi. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı Çağla Özavcı, 19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak dizide yer alacak.

İSMET KARAKTERİYLE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Dört sezon boyunca Show TV'de izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizisi Çukur'dan final öncesi transfer haberi geldi. Aksiyon dolu macerası ve aile vurgusuyla gönüllerde taht kuran Çukur'un kadrosuna Sen Anlat Karadeniz, Acı Aşk gibi başarılı yapımlarda rol alan genç oyuncu Çağla Özavcı katıldı.

Çukur'da transfer bombası! Çağla Özavcı diziye katılıyor!

Final öncesi dizi ekibinin içinde yer alan Özavcı, 4. sezonun 33. bölümüyle birlikte izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu, iddialı dizide 'İsmet' karakterine hayat verecek.

ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşında olan Çağla Özavcı, aslen İzmirlidir. 1991 yılında doğan Çağla Özavcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.

Çağla Özavcı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki kutucuğu tıklayarak ulaşabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Çağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleri

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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