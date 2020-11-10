Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti!
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yıl dönümünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıktı. 09.05'te bulunulan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'ndan sonra Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!
Total 10 Kasım'a özel paylaşım!
Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!
10 Kasım Salı Hava Durumu 2020 | Yurtta sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterecek!
10 Kasım 2020 Salı 10:30
Benzer Videolar