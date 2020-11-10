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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti!

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yıl dönümünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıktı. 09.05'te bulunulan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'ndan sonra Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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10 Kasım 2020 Salı 10:30
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