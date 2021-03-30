Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ve Ramazan ayı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı!

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayında uygulanacak tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beştepe'den yaptığı canlı yayınla alınan yeni kuralları açıklayan Erdoğan, yeni Türkiye haritasını da ekranlarda gösterdi.