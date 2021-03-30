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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ve Ramazan ayı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ve Ramazan ayı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı!

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayında uygulanacak tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beştepe'den yaptığı canlı yayınla alınan yeni kuralları açıklayan Erdoğan, yeni Türkiye haritasını da ekranlarda gösterdi.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

- Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek

- Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

- Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

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30 Mart 2021 Salı 09:20
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