Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ve Ramazan ayı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı!
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR
- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
- Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.
- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek
- Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
- Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.
- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.
- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Dün gece rüyamda Yılmaz'ı gördüm''
30 Mart Hava Durumu | Sağanak yağışlar tüm yurtta gün içinde etkisini gösteriyor!
Pendik'te bir kadının otobüs isyanı görenleri hayrete düşürdü!
Yardım isteyen kadına ''geçersiz 20 lira'' verdi! O görüntüler ''insanlık ölmüş'' dedirtti