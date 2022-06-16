Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: "2023’ü alacağız, bu konuda bir tereddüt yok, bir şüphe yok"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı, 14 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda konuşulanlar ise ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda CHP’li emekli büyükelçi Yalım Eralp’in adaların Yunanistan’a ait olduğunu iddia ettiği sözler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda, "CHP’liler bu konuda anti millî davranıyor. Avrupa Parlamentosu Yunanistan’ın etkisiyle bu açıklamayı yaptı. Türkiye bu konuda geri adım atmayacak. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

POLİSE YUMRUK ATAN HDP'Lİ VEKİL

İstanbul Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşının hapisten çıkarılmasını isteyen vekiller ve terör örgütü destekçilerinin yaptığı yürüyüş gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydemir'e tepki göstererek," Bunlar dokunulmazlık zırhına bürünerek böyle bir şey yapıyorlar. Bu hak değil. Bunlara hukuki yönden gereği yapılacak" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a süreci takip edip etmediğini sordu. Özdağ ise süreci takip ettiğini belirterek, Aydeniz'in 80'e yakın fezlekesinin bulunduğu bilgisini verdi.

"BURADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ, BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER"

Altılı masa hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan şunları kaydetti:

"Buradan bir şey çıkmaz. Kendi aralarında birbirlerine düştüler. Son manevraları birbirlerinin açıklarını kapatmaya yönelik. Bir türlü adaylarını belirleyemediler. Kim ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz"

"KAZANAMAYACAĞIMIZ GÖNÜL, TELAFİ EDEMEYECEĞİMİZ KIRGINLIK YOK

2023 yılı seçimleri için konuşan Erdoğan, sahadaki dönüşlerden memnun olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Van ziyaretinin güzel geçtiğini dile getirerek, "2023’ü alacağız. Bu konuda bir tereddüt yok, bir şüphe yok. Zihnimizde soru işareti yok. Vatandaşımıza dokunalım, insana dokunalım, sokakta ve mahallede, çarşıda ve pazarda olalım. Kazanamayacağımız gönül, telafi edemeyeceğimiz kırgınlık yok" dedi.

BAKAN ÖZER EĞİTİMDEKİ 20 YILI ANLATTI

Toplantıda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılda yapılan faaliyetleri özetleyerek,"1 milyon 200 bin öğretmene ulaştık. 19 milyon öğrenciye eğitim veriyoruz. 2000’li yılların başında derslik başına 50-60 kişi düşerken, bu sayı şu anda 20’ye kadar geriledi. Mesleki eğitim merkezlerinde de 1 milyon öğrencinin olmasını hedefliyoruz" dedi.

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