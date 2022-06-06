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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çarpıcı sözler: "Rahat olun, biz bu seçimi alacağız"

AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapılan kampında milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında yapılacak olan seçimlere ilişkin olarak," Biz büyük bir partiyiz. Size güveniyorum. Karamsar olmayın. Rahat olun. Biz bu seçimi alacağız. Bakın İstanbul’u, Ankara’yı aldılar ne oldu? Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bu millet bunlara ülkeyi teslim etmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çarpıcı sözler: "Rahat olun, biz bu seçimi alacağız"

AK Parti ik yıllık aranın ardından Ankara Kızılcahamam'da 2 günlük kamp yaptı. Ekonomi, siyaset, dünyadaki gelişmeler ve güncel konuların ele alındığı kampta 2023 yılında yapılacak olan seçimler de masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çarpıcı sözler: Rahat olun, biz bu seçimi alacağız

MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeler hakkında edindiği bilgileri köşe yazısında kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin olarak sözlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çarpıcı sözler: Rahat olun, biz bu seçimi alacağız

"İSTANBUL'U ANKARA'YI ALDILAR ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR"

Selvi'nin aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine," Biz büyük bir partiyiz. Size güveniyorum. Karamsar olmayın. Rahat olun. Biz bu seçimi alacağız. İşte bakın İstanbul’u, Ankara’yı aldılar ne oldu? Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bu millet bunlara ülkeyi teslim etmez” demiş. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çarpıcı sözler: Rahat olun, biz bu seçimi alacağız

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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