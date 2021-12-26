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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in son durumu hakkında bilgi aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in son durumu hakkında bilgi aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Aralık Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Şahinbey ilçesindeki bir sitenin basketbol sahasında meydana geldi. İki pitbull cinsi köpek, oyun oynadığı sırada 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı. Küçük çocuğun sesleri üzerine vatandaşlar zorlukla köpeklerden küçük kızı kurtardı. Baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanan küçük kız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken iki köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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